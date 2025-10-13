В Китае продажи автомобилей в сентябре выросли на 6,3%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Китае в сентябре 2025 года розничные продажи легковых автомобилей выросли на 6,3% в годовом исчислении, до 2,241 млн единиц, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).

За три квартала реализация машин увеличилась на 9% и достигла 17 млн.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в прошлом месяце составили 1,307 млн (+16%), с начала текущего года - 8,88 млн (+24%).

Экспорт легковых автомобилей из Китая в сентябре повысился на 20,7% в годовом выражении. В том числе зарубежные поставки NEV взлетели почти вдвое (на 96,5%).