Поиск

В Китае продажи автомобилей в сентябре выросли на 6,3%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Китае в сентябре 2025 года розничные продажи легковых автомобилей выросли на 6,3% в годовом исчислении, до 2,241 млн единиц, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).

За три квартала реализация машин увеличилась на 9% и достигла 17 млн.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в прошлом месяце составили 1,307 млн (+16%), с начала текущего года - 8,88 млн (+24%).

Экспорт легковых автомобилей из Китая в сентябре повысился на 20,7% в годовом выражении. В том числе зарубежные поставки NEV взлетели почти вдвое (на 96,5%).

Китай CPCA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ отменил голосование по выбору символов для 500-рублевой банкноты

ЦБ отменил голосование по выбору символов для 500-рублевой банкноты

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Renault включена в российский санкционный список

Renault включена в российский санкционный список

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае

Цены на бензин в РФ в сентябре выросли на 2,58% после 1,81% в августе

Цены на бензин в РФ в сентябре выросли на 2,58% после 1,81% в августе

Инфляция в РФ в сентябре составила 0,34%

Депутаты не нашли в проекте бюджета достаточного разъяснения последствий повышения НДС

"Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища

"Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища

Износ лесозаготовительной техники в России к 2028 году может достичь 90%

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2448 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7348 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });