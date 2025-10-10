Tesla увеличила поставки электромобилей в КНР в сентябре на 2,8% год к году

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla в сентябре увеличила поставки с шанхайского завода на 2,8% относительно того же месяца прошлого года - до 90 812 электромобилей, по предварительным расчетам Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Относительно августа поставки выросли на 9,2%.

Это обусловлено в том числе началом продаж шестиместной Model Y L.

В январе-сентябре текущего года поставки Tesla составили 606 364 машины, что на 10,3% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.