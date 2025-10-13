Поиск

Минфин РФ подготовил проект об отсрочке металлургам до декабря акциза на сталь

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ разработал проект постановления об оказании поддержки отрасли черной металлургии. Согласно сообщению, размещенному на сайте Минфина, предлагается перенести на 1 декабря 2025 года сроки уплаты акциза на сталь жидкую и налога на добычу полезных ископаемых в отношении железной руды.

"Необходимость такой поддержки выявлена при проведении анализа финансового состояния предприятий и сложившейся правоприменительной практики. Реализация решения позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации, сложившейся в их хозяйственной деятельности, и стабилизировать финансовые показатели", - говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу в день его опубликования.

Ранее о подготовке правительством соответствующего проекта постановления писал "Коммерсантъ" со ссылкой на копию документа. На прошлой неделе министр промышленности и торговли Антон Алиханов назвал отсрочку по уплате акциза на сталь до 1 декабря недостаточной мерой для поддержки отрасли.

Акциз на сталь, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тыс. руб. В 2024 году, по данным ассоциации "Русская сталь", себестоимость сляба даже у самых эффективных российских металлургических комбинатов превышала 40 тыс. рублей/тонна.

