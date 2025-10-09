Минпромторг считает недостаточной отсрочку уплаты акциза для поддержки сталелитейщиков

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Отсрочка по уплате акциза на сталь до 1 декабря является недостаточной мерой для поддержки металлургической отрасли, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Правительство подготовило проект постановления, согласно которому металлургам предоставляется отсрочка по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до 1 декабря (с сентября по ноябрь включительно), что позволит заинтересованным лицам высвободить средства для преодоления последствий сложившейся ситуации, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на копию проекта соответствующего постановления.

Отвечая на вопрос журналистов о том, достаточно ли для улучшения ситуации в отрасли предоставления отсрочки по акцизу, или требуются дополнительные меры, Алиханов сказал: "Недостаточно. С точки зрения (того, что - ИФ), падение все равно по выплавке будет в этом году".

Позитивное влияние на российской рынок металлургии в перспективе должно оказать поэтапное снижение ключевой ставки, считает министр. "Однозначно дальнейшее снижение ставки Центрального банка позволит оживить рынок жилья в том числе, и, надеюсь, мы вернемся к росту спроса на внутреннем рынке", - заявил он.

Помимо отсрочки налоговых платежей металлурги просят Минфин и Минпромторг перенести сроки выплаты страховых взносов с возможностью постепенной уплаты в первой половине 2026 года. Экономия на процентах по привлекаемым кредитам оценивается в 1,19 млрд рублей.

Акциз на сталь, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, акциз обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тысяч рублей. В 2024 году, по данным ассоциации "Русская сталь", себестоимость сляба даже у самых эффективных российских металлургических комбинатов превышала 40 тысяч рублей/тонна.