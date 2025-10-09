Поиск

Минпромторг считает недостаточной отсрочку уплаты акциза для поддержки сталелитейщиков

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Отсрочка по уплате акциза на сталь до 1 декабря является недостаточной мерой для поддержки металлургической отрасли, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Правительство подготовило проект постановления, согласно которому металлургам предоставляется отсрочка по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до 1 декабря (с сентября по ноябрь включительно), что позволит заинтересованным лицам высвободить средства для преодоления последствий сложившейся ситуации, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на копию проекта соответствующего постановления.

Отвечая на вопрос журналистов о том, достаточно ли для улучшения ситуации в отрасли предоставления отсрочки по акцизу, или требуются дополнительные меры, Алиханов сказал: "Недостаточно. С точки зрения (того, что - ИФ), падение все равно по выплавке будет в этом году".

Позитивное влияние на российской рынок металлургии в перспективе должно оказать поэтапное снижение ключевой ставки, считает министр. "Однозначно дальнейшее снижение ставки Центрального банка позволит оживить рынок жилья в том числе, и, надеюсь, мы вернемся к росту спроса на внутреннем рынке", - заявил он.

Помимо отсрочки налоговых платежей металлурги просят Минфин и Минпромторг перенести сроки выплаты страховых взносов с возможностью постепенной уплаты в первой половине 2026 года. Экономия на процентах по привлекаемым кредитам оценивается в 1,19 млрд рублей.

Акциз на сталь, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, акциз обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тысяч рублей. В 2024 году, по данным ассоциации "Русская сталь", себестоимость сляба даже у самых эффективных российских металлургических комбинатов превышала 40 тысяч рублей/тонна.

Минпромторг Минфин Антон Алиханов НДПИ Русская сталь Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Миллер заявил, что поставки по "Силе Сибири 2" могут превышать проектную мощность

Миллер заявил, что поставки по "Силе Сибири 2" могут превышать проектную мощность

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,4% до 1,27 трлн рублей

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,4% до 1,27 трлн рублей
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау92 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });