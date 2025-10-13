Поиск

Ремонт аэродрома ульяновского аэропорта "Баратаевка" оценили в 880 млн рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) (ФГУП "АГА(а)", подведомственно Росавиации) объявило открытый конкурс на право капитального ремонта аэродрома ульяновского аэропорта "Баратаевка", сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта - 880,4 млн рублей.

Подрядчик должен завершить работы 31 декабря 2026 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 октября, итоги планируется подвести 30 октября.

Как сообщалось, согласно проекту, получившему положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт перрона общей площадью 77,1 тыс. кв. м.

Проектная документация выполнена подведомственными Росавиации организациями - институтом "Аэропроект" по договору с ФГУП "АГА"(А)".

Сообщалось также, что модернизация перрона ульяновского аэропорта им. Н.М.Карамзина ("Баратаевка") будет проведена без ограничения работы аэропорта.

"Аэродром "Баратаевка" является в том числе базой для подготовки курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

Пассажиропоток аэропорта "Баратаевка" в 2024 году вырос на 10% к предыдущему году – до 675,64 тыс. человек.

