Аnex Tour хочет приобрести контроль в балтийском туроператоре Novaturas

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Международный туроператор Anex Tour планирует приобрести контроль в туроператоре Novaturas, работающем в Литве, Латвии и Эстонии, Совет по конкуренции Латвии получил заявление о готовящейся сделке, сообщил сайт Совета.

Заявление от лица Anex Tour подало ООО "Baltic World", оказывающее услуги туроператора во всех трех странах Балтии. Речь идет о "приобретении решающего влияния" в Novaturas.

Антимонопольное ведомство должно принять решение по сделке (выдать разрешение, запретить или разрешить, но с выполнением обязательных условий) в течение одного месяца со дня получения заявления. Однако этот срок может быть продлен до четырех месяцев, если дело требует более глубокого изучения.

Владельцем Baltic World, по данным Совета по конкуренции, выступает турецкий бизнесмен Нешет Кочкар. Это инвестор, работающий в основном в сфере туризма и в смежных отраслях. Его компании предоставляют широкий спектр туристических услуг, включая авиаперевозки, управление отелями и организацию поездок.

Novaturas оказывает комплексные туристические услуги, включая авиаперелеты, проживание, трансфер, экскурсионное обслуживание. В Латвии туроператор работает через ООО "Novatours".

По информации агентства LETA, на которое ссылается tvnet.lv, Кочкар в апреле 2025 года приобрел 23,2% акций Novaturas за 1,16 млн евро у акционеров компании Угнюса Радвилы, Видаса Палюнаса и Ритиса Шумакариса. Также он предоставил Novaturas заем на сумму 1 млн евро, который позже был увеличен до 2 млн евро. Планировалось, что к осени Кочкар приобретет еще около 10% акций Novaturas у литовской инвестиционной компании Willgrow, увеличив свою долю до 33,19%. Акции Novaturas включены в котировальный список Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq Vilnius.

Оборот Novaturas в 2024 году составил 200,9 млн евро, на 3,6% меньше, чем годом ранее, а чистый убыток - 7,604 млн евро против чистой прибыли годом ранее.

Оборот Baltic World в 2024 году, по данным Firmas.lv, равнялся 74 млн евро, чистая прибыль - 373,2 тысячи евро. Baltic World была зарегистрирована в 2022 году, ее уставный капитал составляет 255 тысяч евро. Владельцем предприятия является зарегистрированная в Нидерландах компания Set Travel B.V., а конечным бенефициаром - Кочкар.

Anex Tour создан 1996 году, представлен в России, Белоруссии, Казахстане, Германии и на Украине.