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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Anex Tour приостановил полетные программы по зарубежным направлениям

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Туроператор Anex Tour приостановил перевозки туристов по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов. Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, туроператор поможет своим туристам вернуться домой", - написала она в своем телеграм-канале.

Она добавила, что Ростуризм просит туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений.

В субботу Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания". Также они не распространяются на авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили авиасообщение с РФ.

О приостановке полетов за рубеж с 8 марта в числе прочих российских авиакомпаний ранее объявила AZUR air, партнер туроператора Anex Tour. Авиакомпания сообщила, что продолжит выполнять вывозные рейсы для россиян, которые сейчас находятся за рубежом: в Мексике, Доминикане, Кубе, Турции, Египте, Вьетнаме и на Мальдивских островах. После 8 марта в вывозной программе будут задействованы самолеты, зарегистрированные в государственном реестре воздушных судов РФ.

Anex Tour Ростуризм Зарина Догузова

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