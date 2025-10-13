Минпромторг рассчитывает возобновить субсидию для предприятий при переходе на российское ПО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассчитывает, что в федеральный бюджет на предстоящую трехлетку будут заложены средств на субсидию, выделяемую для покрытия части расходов компаний при переходе на отечественное программное обеспечение, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на встрече с фракциями Госдумы РФ "Единая Россия" и ЛДПР.

"Мы получили поручение и со следующего года внедряем специальные меры поддержки для особо сложных программных продуктов: это в том числе PLM-системы, системы полного жизненного цикла. И со следующего года - мы просим тоже поддержать в преддверии очередных чтений по бюджету - хотели бы вернуться к одной из мер поддержки, которая существовала несколько лет назад: это, по сути, субсидирование перехода на отечественное ПО в наших компаниях. Потому что, даже когда решения выпускаются, не всегда компания торопится (их внедрять - ИФ). Мы хотели бы в течение ближайших нескольких лет создать финансовые, в том числе, стимулы, к более быстрому, скоростному переходу на отечественное ПО", - сказал он.

Согласно национальным целям развития, к 2030 году правительство должно обеспечить переход на российское ПО не менее 80% организаций ключевых секторов экономики, напомнил министр.

Ранее в ходе форума "Микроэлектроника 2025" Минпромторг заявлял о планах запустить в 2026 году для предприятий электронной отрасли программу софинансирования затрат на приобретение и внедрение готовых (тиражных - ИФ) систем управления жизненным циклом продукта (PLM, Product Lifecycle Management).

"Немногие компании перешли на использование технологий управления жизненным циклом изделия, - говорил тогда глава департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев. - Только 17% предприятий отрасли уже используют PLM-системы".

При этом в материалах Минпромторга (отчет об уровне автоматизации предприятий электронной отрасли, подготовлен по результатам опроса 31 крупного предприятия электронной отрасли - ИФ), указано, что еще 17% компаний уже занимаются внедрением таких систем, а 40% планируют запустить проекты по их внедрению в ближайшие три года.

Средняя стоимость проектов по внедрению PLM-систем оценена приблизительно в 300 млн рублей. Причем срок внедрения составляет около трех лет. По оценке участников рынка, принимавших участие в подготовке отчета, около 56% этих затрат будут приходиться на создание необходимой инфраструктуры, 23% - на интеграцию с другими системами и оборудованием, а 10% - на миграцию данных. На собственно лицензии на соответствующее ПО заказчикам придется потратить всего около 2% от общей стоимости проекта.

Также в отчете говорится о том, что компании, внедрившие PLM-системы, должны будут ежегодно тратить около 45 млн рублей на их поддержку.

Как сообщалось, по итогам конференции ЦИПР в этом году Минцифры, Минпромторгу и Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) было поручено подготовить методику по определению приоритетных направлений замещения зарубежных отраслевых решений на российские аналоги для каждой отрасли. На основании этой методики отраслевые комитеты по замещению зарубежных цифровых решений должны будут подготовить предложения по формированию отраслевых ИТ-ландшафтов. При этом для каждой из отраслей необходимо определить типовые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и сроки их перехода на отечественное ПО. Причем отраслевые министерства обязаны установить общее правило проведения замены зарубежного специфического оборудования со встроенным программным обеспечением на российские аналоги.

В 2021-2024 годах действовала субсидия, с помощью которой малые и средние предприятия могли приобретать российское программное обеспечение со скидкой 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставлялись напрямую разработчикам ПО. Администрировал выплаты РФРИТ.

Проект бюджета на 2026-2028 гг. предусматривает реализацию федерального проекта "Отечественные решения", на что предполагается выделить 26 млрд рублей (в текущем году на его реализацию предусмотрен 21 млрд рублей). Большую часть этой суммы, около 18 млрд рублей, планируется направить на обеспечение доработки и внедрения российских решений при поддержке РФРИТ.