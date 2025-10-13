Поиск

Китай в августе сократил суммарный импорт природного газа на 8%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Китай в августе 2025 года импортировал суммарно (по трубопроводам и СПГ) 14,367 млрд куб. м природного газа, что на 8% меньше, чем годом ранее (15,593 млрд куб. м), сообщает Главное таможенное управления КНР.

На фоне показателей других месяцев 2025 года - это второй по величине результат (после июльского пика в 15,411 млрд куб. м).

Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего очередное плановое увеличение прокачки "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири". Экспортеры из Центральной Азии по окончании зимнего пика потребления на внутренних рынках и завершения межсезонных профилактических работ также имеют все шансы на сильные стабильные поставки. По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

На фоне роста трубопроводных поставок и начавшейся их прямой конкуренции с дорогим СПГ его доля в импорте заметно сокращается. С минувшей осени каждый месяц наблюдается падение по отношению к прошлогодним показателям. В отчетном месяце на динамику импорта СПГ могла повлиять менее жаркая, чем в прошлом году, погода.

Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Детальную статистику по способам доставки, а также поставщикам ГТУ КНР опубликует 18 и 20 октября.

Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива

ЦБ отменил голосование по выбору символов для 500-рублевой банкноты

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Renault включена в российский санкционный список

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае

Цены на бензин в РФ в сентябре выросли на 2,58% после 1,81% в августе

Инфляция в РФ в сентябре составила 0,34%

Депутаты не нашли в проекте бюджета достаточного разъяснения последствий повышения НДС

