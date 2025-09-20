Поиск

РФ в июле обновила рекорд поставок газа в КНР, экспортировав 4,25 млрд куб. м газа

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Общие поставки российского газа в Китай (по газопроводу и в сжиженном виде) в июле 2025 года достигли 4,25 млрд куб. м (рост на 11% к прошлогоднему показателю), что стало новым рекордом за историю торговли двух стран. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, предыдущий пик пришелся на январь текущего года - 4,06 млрд куб. м.

Благодаря плановому росту поставок "Газпрома" по магистрали "Сила Сибири" Россия уже давно вышла на первое место среди поставщиков природного газа в Китай, обходя таких прежних лидеров как Туркменистан (в июле экспортировал 2,6 млрд куб. м) или Австралия (2,5 млрд куб. м или 1,9 млн тонн).

В настоящее время российские поставки газа обеспечивают 28% китайского импорта.

Поставки по газопроводам

В общей сложности Китай в июле 2025 года получил по трубопроводам 7,165 млрд куб. м природного газа, что на 5% больше, чем за июль 2024 года (6,794 млрд куб. м). Это абсолютный рекорд поставок газа в месяц. По трубе Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки из Туркменистана сократились на 7%. Ашхабад в этом году открыл новое направление экспорта - в Турцию свопом через Иран идет порядка 120 млн куб. м газа в месяц. В Китай поставляется газ по долгосрочному контракту с нефтяной привязкой, а в Турцию туркменский газ идет на условиях более дорогих спотовых поставок. Дополнительным сдерживающим фактором для туркменского экспорта могла быть более жаркая, чем в прошлом году, погода в стране.

СПГ

В июле 2025 года КНР принял 6,350 млн тонн СПГ (в регазифицированном состоянии это 8,257 млрд куб. м газа), что на 3% меньше, чем годом ранее. Австралия (крупнейший поставщик) отгрузила 1,898 млн тонн (снижение на 5%), Катар нарастил поставки на 15% - до 1,857 млн тонн, почти догнав лидера этого сегмента.

Россия по итогам июля была третьим по объему экспортером - 678 тыс. тонн (-22%). Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Динамика поставок топлива коррелирует с обычным для летнего времени техническим обслуживанием производственных мощностей.

Суммарно в июле Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (Китай, Япония, Южная Корея) 1,258 млн тонн при общем объеме производства в 2,219 млн тонн.

Реэкспорт газа Китаем в июле вырос за счет перепродажи одной крупнотоннажной партии в Сингапур. До этого три месяца страна не реэкспортировала крупнотоннажные партии сжиженного природного газа, ограничиваясь бункеровочной активностью.

газ Китай Газпром Сила Сибири
