Ming Yang Smart Energy инвестирует $2 млрд в строительство завода в Шотландии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Китайская Ming Yang Smart Energy Group Ltd., занимающаяся производством ветрогенераторов, сообщила, что планирует инвестировать 1,5 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд) в строительство завода в Шотландии.

Проект будет реализован в три этапа. На первом планируется инвестировать 750 млн фунтов в строительство объекта по производству лопастей и гондол для ветрогенераторов, запуск которого запланирован на конец 2028 года.

Второй и третий этапы проекта предполагают расширение завода и развитие обслуживающей его инфраструктуры. Ожидается, что в результате будет создано до 1,5 тысяч рабочих мест.

В сентябре Ming Yang Smart Energy подписала соглашение с Octopus Energy Group Ltd. - одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Великобритании. Стороны договорились изучить возможности для использования технологий Ming Yang Smart Energy в рамках направленного на развитие ветроэнергетики проекта Winder. В результате сотрудничества компаний в Великобритании могут быть установлены первые ветрогенераторы китайского производства.