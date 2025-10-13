Brookfield купит 26% Oaktree за $3 млрд и станет владельцем 100% компании
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Brookfield выкупит не принадлежащую ей долю в Oaktree Capital Management и станет владельцем 100% компании, специализирующейся на управлении портфелями проблемных долгов.
Brookfield Corp. и Brookfield Asset Management (BAM) приобретут оставшиеся 26% Oaktree примерно за $3 млрд. По условиям сделки, акционеры Oaktree смогут получить за свои бумаги по выбору либо денежные средства, либо акции BAM, либо, с некоторыми ограничениями, акции Brookfield Corp.
Стороны планируют завершить сделку в первом квартале 2026 года.
Brookfield приобрела основную часть Oaktree почти за $5 млрд в 2019 году.