ЦБ РФ включил финтех-подразделение Ozon в реестр инвестиционных советников

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 13 октября принял решение о включении ООО "Озон Капитал", объединяющего большинство финансовых сервисов маркетплейса Ozon, в единый реестр инвестиционных советников, говорится в сообщении регулятора.

Инвестиционный советник - это профучастник рынка ценных бумаг, который оказывает услуги по разработке инвестиционных стратегий и рекомендаций для инвесторов.

Представитель Ozon заявил "Интерфаксу", что включение в реестр необходимо для будущего развития финтех-направления инвестиционного бизнеса.

Ранее компания сообщала, что инвестиционное направление может заработать в 2026 году.

30 июля 2025 года "Озон Капитал" зарегистрировал УК "Озон Управление активами". Сейчас компания находится в процессе получения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Кроме того, в 2026 году финтех-направление ожидает получить брокерскую и депозитарную лицензии.

ООО "Озон Капитал" объединяет такие финтех-активы, как Озон банк, МКК "Озон кредит", "Озон лизинг", "Озон инвест" и "Озон финрешения", "Озон финансовые технологии".

Чистая прибыль "Озон Капитал" в 2024 году выросла в 2,9 раза - до 16,2 млрд рублей, количество активных клиентов увеличилось в 1,6 раза - до 30,3 млн. Объем средств клиентов на текущих счетах, вкладах и депозитах составил 193,5 млрд рублей.

