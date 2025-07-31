Финтех-подразделение Ozon зарегистрировало УК

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Финтех-подразделение Ozon зарегистрировало управляющую компанию - ООО УК "Озон управление активами". По данным ЕГРЮЛ, юрлицо учреждено 30 июля, его 100-процентным владельцем является ООО "Озон Капитал", объединяющее большинство финансовых сервисов группы и принадлежащее ООО "Озон Холдинг".

Уставный капитал УК составляет 20 млн рублей, основным видом деятельности юрлица является управление фондами.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Ozon, за последние 1,5 года группа значительно расширила линейку финансовых сервисов для клиентов, которые объединены под холдинговой структурой финтеха - "Озон Капитал".

"В нее (в финтех-вертикаль - ИФ) входят юрлица нашего банка, МКК и лизинговой компании. Мы продолжаем изучать перспективные направления и регистрируем новые компании, чтобы иметь возможность быстрее реализовывать проекты, если они будут нам интересны для развития", - сообщили в Ozon, не раскрыв подробностей о дальнейших перспективах нового юрлица.

ООО "Озон Капитал" объединяет такие финтех-активы, как Озон банк, МКК "Озон кредит", "Озон лизинг", "Озон инвест" и "Озон финрешения", "Озон финансовые технологии".

Чистая прибыль "Озон Капитал" в 2024 году выросла в 2,9 раза - до 16,2 млрд рублей, количество активных клиентов увеличилось в 1,6 раза - до 30,3 млн. Объем средств клиентов на текущих счетах, вкладах и депозитах составил 193,5 млрд рублей.