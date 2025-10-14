Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,4%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" во вторник снижается вслед за котировками нефти (декабрьский фьючерс на Brent торгуется ниже $63 за баррель), а также на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и возможной паузы в смягчении монетарной политики Банка России.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%, лидируют в откате акции "Татнефти" (-2,4%) после отсечки дивидендов за I полугодие (14,35 рубля на акцию каждого типа).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2566,37 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 999,89 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 октября, составляет 80,8548 рубля (-33,5 копейки).

Подешевели также акции "Интер РАО" (-1,5%), "НЛМК" (-1%), АФК "Система" (-0,8%), "ВК" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Русала" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "ФосАгро" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "Яндекса" (+0,1%).

Одной из тем переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, запланированных на пятницу, 17 октября, в Вашингтоне, станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщил Axios со ссылкой на источники.

Два источника, знакомых с планированием мероприятия, заявили Axios, что Трамп, как ожидается, встретится с Зеленским в Белом доме 17 октября. Они будут обсуждать, какое оружие следует поставить Украине, особенно то, собирается ли США предоставить ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk". "Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", - объяснил один из собеседников портала. Неназванный сотрудник Белого дома подтвердил, что лидеры проведут встречу в пятницу.

Axios ранее сообщал со ссылкой на источники, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским обсудил, среди прочего, вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk. Тогда источник отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что есть возможности для коррекционного отскока российского рынка акций, а в целом индекс МосБиржи продолжит удерживать позиции в коридоре 2580-2680 пунктов.

"В текущей ситуации продолжаем с осторожностью смотреть на российский рынок акций в среднесрочной перспективе, видя риски ухода индекса МосБиржи на более низкие уровни. Однако на краткосрочном горизонте ожидаем попыток коррекционного отскока, чему может способствовать перепроданность в отдельных бумагах и желание части инвесторов зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом целями коррекционного роста индекса МосБиржи может стать район 2700-2750 пунктов", - считает Зварич.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале основной торговой сессии во вторник российский фондовый рынок, вероятно, ощутит на себе влияние ухудшения внешнего фона и, в частности, нисходящей коррекции цен на драгоценные металлы, ралли которых накануне способствовало покупкам акций "Норникеля". Бумаги "Татнефти" и "Займера" продемонстрируют дивидендные "гэпы", а в течение недели закрытие реестров по полугодовым выплатам планируется по бумагам "НоваБев" и "ЕвроТранса".

Участники в России в целом остаются в ожидании геополитических новостей, а за рубежом - сигналов с торгового и политического фронта. Золото и серебро пытаются стабилизироваться выше $4100 и $50 за унцию соответственно, но во вторник после обновления очередных исторических пиков проходит сдержанная фиксация прибыли, отмечает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также отмечает, что неопределенность во внешней политике администрации Трампа продолжает давить на мировые рынки. Резкий обвал нефти в пятницу сменился частичным восстановлением в понедельник после спорного "позитивного" поста Трампа о Китае, но последующее подтверждение введения импортных пошлин с 1 ноября вновь вернуло нервозность на рынки.

Новость о том, что Трамп поручил спецпосланнику Стивену Уиткоффу сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта, сначала подстегнула рост российских акций, но потом последовали продажи на известиях о приглашении Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября. Давление на отечественный рынок усугубляет и падение курса доллара к рублю, усиливающее весь негатив геополитики и макроэкономики.

Минпромторг планирует со следующего года возобновить ранее действовавшую меру поддержки - субсидирование перехода российских компаний на отечественное программное обеспечение, это оказало поддержку акциям российских IT-компаний, отметил аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи пробил линию поддержки 2600 пунктов и закрепился ниже. В начале недели была попытка возвращения выше 2600 пунктов, но закрепиться там не удалось. Теперь не исключено продолжение падения до следующего уровня поддержки 2500 пунктов, считает Лозовой.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что укрепление рубля не дает расти рынку акций.

Импортеры в сентябре уже проплатили основные контракты для закупок под Новый год, а наращивать поставки не спешат из-за высокой ключевой ставки ЦБ, откладывающей переход населения в режим потребления. В свою очередь, экспортерам выгоднее держать заработанное в рублях. Золото поднималось в район $4200 за унцию - восходящий тренд в последние недели очень сильный, перекупленность высокая, поэтому стоит ожидать коррекции, хотя нельзя сказать точно, от какой отметки она начнется, полагает эксперт.

"Что касается прогнозов по динамике индекса МосБиржи, то делать их не будем по причине неопределенности ситуации. Пока рынок нащупывает вектор движения. Возможен как быстрый рост выше 2700 пунктов, так и еще более быстрое снижение ближе к 2400 пунктам. В такой ситуации делать новые инвестиционные покупки широким фронтом рискованно, а спекулятивно нужно торговать по рынку, фиксируя даже небольшую прибыль", - считает Антонов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 1,3-2,2% на фоне ослабления опасений эскалации в отношениях между США и Китаем.

Рынок акций США закрылся резким падением в пятницу, негативно отреагировав на заявления президента страны Дональда Трампа о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Позднее Трамп несколько смягчил свою позицию, отметив, что Вашингтон не хочет вредить Пекину. Он также допустил, что может встретиться с председателем КНР в рамках саммита АТЭС в Южной Корее. Ранее он выражал сомнение в целесообразности такой встречи.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что верит в возможность урегулирования эскалации в торговых отношениях с Пекином. "Мы рассматриваем все возможные варианты. Но я оптимистичен и верю в возможность деэскалации", - сказал министр.

В отсутствие макроэкономических данных из США, не публикуемых из-за шатдауна, участники рынка продолжают следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы, чтобы получить представление о том, как в ЦБ оценивают состояние американской экономики и перспективы денежно-кредитной политики.

Глава Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон полагает, что введение пошлин на импорт не станет источником устойчивого повышательного давления на цены. "Я просто не вижу таких условий, особенно на рынке труда, которые могли бы превратить вызванный тарифами рост цен в устойчивую инфляцию", - сказала она, выступая на мероприятии в Филадельфии в понедельник.

Полсон назвала разумным решение о снижении ставки на 25 б.п., принятое на заседании Федрезерва в сентябре. По ее словам, с учетом того, что политика ЦБ остается умеренно ограничительной, есть смысл продолжать смягчение в соответствии с экономическими прогнозами его руководителей, предполагающими снижение ставки на 50 б.п. до конца года.

На этой неделе стартует сезон квартальной отчетности, и внимание трейдеров будет направлено на финансовые показатели и прогнозы компаний. Во вторник результаты опубликуют крупнейшие американские банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group, Citigroup Inc. и Wells Fargo.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,6%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-1%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены вернулись к снижению, трейдеры продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,8% до $62,79 за баррель (+0,9% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8% до $59 за баррель (+1% в понедельник).

Смягчение риторики представителей Вашингтона несколько ослабило опасения роста напряженности в отношениях с Пекином, которые способствовали резкому снижению цен на нефть в пятницу.

США, Катар, Египет и Турция заявили, что Ближний Восток не может вынести постоянные военные конфликты, и обязались решать возникающие споры дипломатическим путем.

"Настоящим мы обязуемся разрешать споры в будущем дипломатическим путем и путем переговоров, а не с помощью силы или затяжного конфликта", - говорится в совместной декларации, опубликованной Белым домом.

Во вторник трейдеры ждут ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

ОПЕК накануне сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.