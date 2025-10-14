Поиск

BP ждет в III квартале роста добычи и слабые результаты нефтетрейдинга

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Британская нефтегазовая компания BP Plc теперь ожидает роста производства энергоносителей в третьем квартале по сравнению со вторым. Ранее компания прогнозировала, что в июле-сентябре добыча незначительно снизится в квартальном отношении.

Объем производства углеводородов в апреле-июне составил 2,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Производство в сегменте газа и низкоуглеродных энергоносителей также увеличилось.

При этом результаты в сфере торговли нефтью были слабыми, отмечает ВР, а в сфере торговли газом - средними.

Размер расходов, связанных с обесценением активов, в третьем квартале ожидается в диапазоне от $200 млн до $500 млн, чистый долг - на уровне $26 млрд (почти без изменений кв./кв.).

Средние цены на нефть марки Brent в июле-сентябре выросли до $69,13 за баррель против $67,88 за баррель кварталом ранее.

Компания опубликует финансовые результаты за третий квартал 4 ноября.

BP Brent Великобритания
Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6%

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Профицит внешней торговли РФ в августе упал на 41% м/м, до $7,5 млрд

СП сообщила об отсутствии финансового обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания банковских карт

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

