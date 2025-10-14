BP ждет в III квартале роста добычи и слабые результаты нефтетрейдинга

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Британская нефтегазовая компания BP Plc теперь ожидает роста производства энергоносителей в третьем квартале по сравнению со вторым. Ранее компания прогнозировала, что в июле-сентябре добыча незначительно снизится в квартальном отношении.

Объем производства углеводородов в апреле-июне составил 2,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Производство в сегменте газа и низкоуглеродных энергоносителей также увеличилось.

При этом результаты в сфере торговли нефтью были слабыми, отмечает ВР, а в сфере торговли газом - средними.

Размер расходов, связанных с обесценением активов, в третьем квартале ожидается в диапазоне от $200 млн до $500 млн, чистый долг - на уровне $26 млрд (почти без изменений кв./кв.).

Средние цены на нефть марки Brent в июле-сентябре выросли до $69,13 за баррель против $67,88 за баррель кварталом ранее.

Компания опубликует финансовые результаты за третий квартал 4 ноября.