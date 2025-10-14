Google вложит $15 млрд в строительство ИИ-хаба в Индии, ее крупнейшего вне США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., вложит $15 млрд в строительство дата-центров на юге Индии, заявил глава Google Cloud Томас Куриан, слова которого приводит CNBC.

Строительство планируется на ближайшие пять лет. В результате будет сформирован крупнейший ИИ-хаб Google за пределами США. Его общая потребляемая мощность составит 1 ГВт.

Министр развития человеческих ресурсов индийского штата Андхра-Прадеш Нара Локеш сказал, что сделке предшествовал "год активных дискуссий". И "это только начало", отметил он в понедельник в соцсети X.

Индийская Economic Times ранее сообщала, что инвестиции будет осуществлять подразделение Google в Индии Raiden Infotech, которое планирует построить три кампуса в расположенном в указанном штате городе Вишакхапатнам.

Во вторник ET также написала, что власти Андхра-Прадеш намерены усилить работу над такими