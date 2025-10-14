Thyssenkrupp выведет оборонное подразделение на биржу Франкфурта 20 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Акции Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), оборонного подразделения германской Thyssenkrupp, начнут торговаться во Франкфурте 20 октября.

Листинг будет последним шагом в выделении миноритарной доли Thyssenkrupp в TKMS, заявил концерн. Акционеры Thyssenkrupp получат по одной акции TKMS на каждые 20 акций концерна.

Thyssenkrupp сохранит за собой 51% подразделения. Акционеры одобрили его выделение а августе.

По оценкам Citi, стоимость TKMS может составлять около 3,4 млрд евро или более.

Портфель заказов компании по состоянию на июнь превышал 18 млрд евро.

TKMS производит корабли и подводные лодки, а также поставляет электронику для флота.