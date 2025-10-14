Минпромторг поддерживает привязку к торговым маркам повышенных пошлин для "недружественного" импорта

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о привязке применения заградительных импортных пошлин в отношении широкого круга товаров из недружественных стран к торговым маркам, а не только к стране происхождения будет рассмотрен правительством в ближайшее время, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на "правительственном часе" в Госдуме.

По его словам, эта тема будет вынесена на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

"Было соответствующее поручение президента. Вопрос готовится к рассмотрению на соответствующей рабочей группе по таможенным тарифным мерам большой подкомиссии, которую возглавляет Александр Валентинович Новак (вице-премьер РФ - ИФ), в ближайшее время этот вопрос будет там рассмотрен", - сказал он.

"Действительно, я могу подтвердить, что у нас эти меры - повышенной пошлины, они привязаны к стране происхождения товара. Да, действительно, опять же подтверждаю, вы совершенно правы, мы можем администрировать, скорее всего, этот вопрос через увязку с конечным правообладателем, бенефициаром товарного знака", - прокомментировал Алиханов слова одного из депутатов о том, что в настоящее время недобросовестные импортёры уходят от уплаты повышенных пошлин, в том числе через регистрацию псевдопроизводств на территории дружественных стран.

"Мы, со своей стороны, здесь препятствий каких-то серьезных не видим, но нужна будет позиция коллег из Роспатента, из ФТС, все-таки это им администрировать, возможно, какие-то нюансы нужно будет учесть", - добавил глава Минпромторга.

Установление повышенных импортных пошлин в отношении продукции из недружественных стран предусмотрено указом президента РФ о применении специальных экономических мер во внешней торговле в отношении недружественных стран. Недавно действие указа было продлено до 31 декабря 2027 года.

В рамках спецмер в сфере ВЭД правительство 2240-м постановлением устанавливает повышенные пошлины (в размере 20-50%) на широкий круг товаров из недружественных стран. В перечень такой продукции входят, в частности, спецтехника, станки, оружие, парфюмерия и косметика, бытовая химия, фанера, свечи зажигания, аккумуляторы, консервы, колбасы и другая продукция из мяса и птицы, кондитерские изделия, вино, сидр и пиво, крепкий алкоголь.