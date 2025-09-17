Путин продлил до конца 2027 года указ о применении спецмер в сфере ВЭД

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Указ президента РФ о применении специальных экономических мер во внешней торговле в отношении недружественных стран, устанавливающий в числе прочего ограничения на экспорт и импорт в РФ отдельных видов промышленной продукции и сырья, снова продлен, на это раз сразу на два года – до 31 декабря 2027 года.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Указ №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" был принят в марте 2022 года в ответ на санкции недружественных стран - сначала сроком на один год, затем ежегодно его действие продлевалось. Последний срок действия истекал в декабре 2025 года.

Документ устанавливает запрет либо ограничения на вывоз и ввоз в страну продукции и сырья согласно утвержденным правительством перечням. Кроме того, указ предусматривает установление повышенных экспортных и импортных пошлин по отдельным видам продукции и сырья, также определяемым правительством.