Путин продлил до конца 2027 года указ о применении спецмер в сфере ВЭД

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Указ президента РФ о применении специальных экономических мер во внешней торговле в отношении недружественных стран, устанавливающий в числе прочего ограничения на экспорт и импорт в РФ отдельных видов промышленной продукции и сырья, снова продлен, на это раз сразу на два года – до 31 декабря 2027 года.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Указ №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" был принят в марте 2022 года в ответ на санкции недружественных стран - сначала сроком на один год, затем ежегодно его действие продлевалось. Последний срок действия истекал в декабре 2025 года.

Документ устанавливает запрет либо ограничения на вывоз и ввоз в страну продукции и сырья согласно утвержденным правительством перечням. Кроме того, указ предусматривает установление повышенных экспортных и импортных пошлин по отдельным видам продукции и сырья, также определяемым правительством.

Владимир Путин
Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Американское подразделение TikTok может быть продано консорциуму с участием Oracle

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях
