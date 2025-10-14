Поиск

General Motors изменит планы выпуска электромобилей, спишет $1,6 млрд в III кв.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) зафиксирует разовые списания в размере $1,6 млрд в третьем квартале в связи с корректировкой плана производства электромобилей вслед за отменой властями США программы стимулирования спроса в этом секторе.

Как говорится в сообщении GM, компания ожидает, что в результате недавних изменений в политике властей США, включая отмену отдельных налоговых льгот для покупателей электромобилей и смягчение требований к уровню выбросов, темпы перехода американцев на электромобили замедлятся.

"Это вынудило нас пересмотреть объемы производства электромобилей и структуру наших производственных мощностей", - отмечается в пресс-релизе.

Списания в $1,6 млрд будут отражены в результатах североамериканского подразделения GM за третий квартал. Показатель включает обесценение активов на сумму $1,2 млрд в связи с корректировкой производственных мощностей и прямые расходы в $400 млн, которые компания понесла из-за расторжения контрактов и урегулирования споров, касающихся инвестиций в выпуск электромобилей.

GM предупредила, что продолжает оценивать ситуацию и может зафиксировать дальнейшие списания в будущем.

Акции компании теряют в цене 1,8% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 4,4%.

General Motors США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Минпромторг поддерживает привязку к торговым маркам повышенных пошлин для "недружественного" импорта

Рост производительности труда в РФ в ближайшие шесть лет ожидается на 21%

Рост производительности труда в РФ в ближайшие шесть лет ожидается на 21%

Топливный демпфер будут рассчитывать на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6%

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7359 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });