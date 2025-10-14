General Motors изменит планы выпуска электромобилей, спишет $1,6 млрд в III кв.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) зафиксирует разовые списания в размере $1,6 млрд в третьем квартале в связи с корректировкой плана производства электромобилей вслед за отменой властями США программы стимулирования спроса в этом секторе.

Как говорится в сообщении GM, компания ожидает, что в результате недавних изменений в политике властей США, включая отмену отдельных налоговых льгот для покупателей электромобилей и смягчение требований к уровню выбросов, темпы перехода американцев на электромобили замедлятся.

"Это вынудило нас пересмотреть объемы производства электромобилей и структуру наших производственных мощностей", - отмечается в пресс-релизе.

Списания в $1,6 млрд будут отражены в результатах североамериканского подразделения GM за третий квартал. Показатель включает обесценение активов на сумму $1,2 млрд в связи с корректировкой производственных мощностей и прямые расходы в $400 млн, которые компания понесла из-за расторжения контрактов и урегулирования споров, касающихся инвестиций в выпуск электромобилей.

GM предупредила, что продолжает оценивать ситуацию и может зафиксировать дальнейшие списания в будущем.

Акции компании теряют в цене 1,8% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 4,4%.