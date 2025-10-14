Поиск

Нефть теряет в цене 2% на усилении напряженности между КНР и США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть падают днем во вторник на фоне усиления напряженности в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:37 по московскому времени составляет $62,06 за баррель, что на $1,26 (1,99%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,24 (2,08%), до $58,25 за баррель.

Обе марки в ходе торгов обновили минимумы за пять месяцев после того, как власти Китая ввели санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co.

Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, организациям и частным лицам запрещено осуществлять сделки или каким-то образом сотрудничать с этими подразделениями.

Минторг во вторник также заявил, что может принять новые меры в ответ на ограничения, вводимые США в отношении морской отрасли страны.

Инвесторы надеялись на улучшение отношений двух стран после смягчения риторики американского президента Дональда Трампа на выходных.

Тем временем Международное энергетическое агентства (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть 2025 году до 710 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тыс. б/с, в 2026 году - повысило до 699 тыс. б/с с 698 тыс. б/с.

Оценка роста предложения в этом году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с, в следующем - до 2,4 млн б/с с 2,1 млн б/с.

