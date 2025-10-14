Китай ввел санкции против пяти американских "дочек" южнокорейской Hanwha Ocean

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Китай ввел санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co, сообщает Минторговли КНР.

Теперь организациям и частным лицам запрещено осуществлять сделки или каким-то образом сотрудничать с этими пятью компаниями. В "черном" списке оказались Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp.

"Подразделения Hanwha Ocean содействовали правительству США в определенной расследовательской деятельности, тем самым ставя под угрозу суверенитет, безопасность и интересы Китая", - заявили в Минторге.

Решение КНР о введении санкций в отношении "дочек" Hanwha Ocean ослабило надежды инвесторов на снижение напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина.

14 октября также начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, входящих в порты Китая. Пекин ввел его в ответ на решение администрации президента США Дональда Трампа взимать сборы с китайских судов.

Минторг КНР заявил, что может принять новые меры в ответ на ограничения, вводимые США в отношении морской отрасли страны.

Акции Hanwha Ocean подешевели на 5,8% на торгах вторника.