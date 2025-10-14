Поиск

Goldman Sachs увеличил квартальную чистую прибыль на 39%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 39%, выручку - на 20%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

В июле-сентябре 2025 года чистая прибыль банка составила $3,86 млрд, или $12,25 в расчете на акцию, по сравнению с $2,78 млрд, или $8,4 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $11,03 на акцию.

Квартальная выручка Goldman Sachs увеличилась до $15,2 млрд с $12,7 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $14,12 млрд.

Чистый процентный доход банка в отчетном квартале подскочил на 64%, до $3,85 млрд, непроцентные доходы выросли на 9%, до $11,33 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам уменьшились на 15% - до $339 млн.

Выручка подразделения глобальных рынков Goldman Sachs в третьем квартале выросла на 18%, до $10,12 млрд. В том числе доход от операций на рынках активов с фиксированной доходностью, валютном и сырьевом (FICC) повысился на 17%, до $3,47 млрд, доход от операций с акциями - на 7%, до $3,74 млрд.

Комиссионные банка в сфере инвестиционно-банковских услуг увеличились на 42%, до $2,66 млрд.

Выручка Goldman Sachs в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, повысилась на 17%, до $4,34 млрд.

Совет директоров банка одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $4 на акцию. Выплаты пройдут 30 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 2 декабря.

В минувшем квартале Goldman Sachs вернул акционерам $3,25 млрд, в том числе $2 млрд за счет обратного выкупа акций и $1,25 млрд в виде дивидендов.

С начала 2025 года капитализация Goldman Sachs выросла на 37,4%.

