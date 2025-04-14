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Goldman Sachs увеличил чистую прибыль в I квартале на 17%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 17%, что оказалось лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе Goldman, чистая прибыль в январе-марте составила $4,58 млрд, или $14,12 в расчете на акцию, по сравнению с $3,93 млрд, или $11,58 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $12,33 на акцию.

Квартальная выручка Goldman Sachs увеличилась на 6%, до $15,06 млрд при среднем прогнозе экспертов в $14,77 млрд. Это третий по величине результат в истории банка.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале подскочил в 2,1 раза, до $2,9 млрд, непроцентные доходы увеличились на 15%, до $11,52 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам сократились до $287 млн с $318 млн годом ранее.

Выручка подразделения глобальных рынков Goldman Sachs в первом квартале выросла на 10%, до $10,71 млрд. В том числе доход от операций на рынках активов с фиксированной доходностью, валютном и сырьевом (FICC) повысился на 2%, до $4,4 млрд, доход от операций с акциями - на 27%, до рекордных $4,19 млрд.

Комиссионные банка в сфере инвестиционно-банковских услуг снизились на 8%, до $1,91 млрд.

Выручка Goldman Sachs в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, уменьшилась на 3%, до $3,68 млрд.

Совет директоров банка одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $3 на акцию и обратный выкуп акций на сумму до $40 млрд.

В минувшем квартале Goldman Sachs вернул акционерам $5,34 млрд, в том числе $4,36 млрд за счет buyback и $976 млн в виде дивидендов.

Акции Goldman Sachs прибавляют в цене 1,1% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Goldman Sachs США
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