Поправки о постановке на налоговый учет иностранных компаний через банки прошли I чтение

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который оставляет для иностранных организаций только один способ постановки на налоговый учет при открытии счета - через банки. Возможность обращаться в налоговые органы напрямую исключается, что, по замыслу инициаторов, упростит процедуру.

Законопроект № 1005169_8 правительство внесло в парламент в августе.

Сейчас постановка на налоговый учет иностранной организации возможна двумя способами: либо компания сама направляет в налоговый орган заявление и полный комплект документов, либо это делает банк, в котором компания открывает счет. В обоих вариантах налоговый орган обязан поставить компанию на учет в течение пяти дней.

Законопроект предлагает оставить только порядок, при котором постановка на учет происходит исключительно по заявлению банка, а налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заявления направить в электронной форме указанному российскому банку выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков для передачи клиенту.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива разработана с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения процедуры постановки на учет в налоговом органе иностранной организации. Подчеркивается, что на практике банки редко направляли заявления, и обязанность подавать документы в налоговые органы в основном ложилась на иностранные организации.

В случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.

