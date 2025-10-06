Поиск

Комитет Думы поддержал централизацию постановки на налоговый учет иностранных компаний через банки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник поддержал к принятию в первом чтении законопроект, который оставляет для иностранных организаций только один способ постановки на налоговый учет при открытии счета - через банки. Возможность обращаться в налоговые органы напрямую исключается.

Документ (№1005169-8) в сентябре внесло в парламент правительство.

Сейчас постановка на налоговый учет иностранной организации возможна двумя способами: либо компания сама направляет в налоговый орган заявление и полный комплект документов, либо это делает банк, в котором компания открывает счет. В обоих вариантах налоговый орган обязан поставить компанию на учет в течение пяти дней.

Законопроект предлагает оставить только порядок, при котором постановка на учет происходит исключительно по заявлению российского банка, а налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заявления направить в электронной форме указанному банку выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков для передачи клиенту.

"Предполагается, что банк, который будет открывать счет, сам подаст заявление в налоговый орган для постановки на учет иностранной организации", - отметил в ходе заседания замминистра финансов Алексей Сазанов.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива разработана с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения процедуры постановки на учет в налоговом органе иностранной организации. Подчеркивается, что на практике банки редко направляли заявления, и обязанность подавать документы в налоговые органы в основном ложилась на иностранные организации.

В случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.

