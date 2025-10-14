Поиск

Объем субсидии на покупку промышленного ПО может составить 1 млрд рублей в год

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Планируемый объем финансирования новой субсидии, которую Минпромторг РФ рассчитывает запустить со следующего года для стимулирования приобретения компаниями промышленного программного обеспечения российского производства, составляет 1 млрд рублей в год, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

По его словам, в рамках субсидии планируется в виде авансов компенсировать до 50% затрат предприятий на покупку ПО, максимальный размер предоставляемой субсидии составит 300 млн рублей.

Предполагается, что мера будет действовать в течение не более трех лет.

К приоритетным проектам в рамках субсидирования отнесены проекты, обеспечивающие внедрение ПО, направленного на повышение уровня цифровой зрелости и производительности труда, а также проекты, в рамках которых внедряется ПО из сформированного ИТ-ландшафта отраслей промышленности.

В настоящее время мера поддержки находится в стадии разработки, окончательные условия предоставления субсидии будут сформированы до конца 2025 года.

Согласно национальным целям развития, к 2030 году правительство должно обеспечить переход на российское ПО не менее 80% организаций ключевых секторов экономики.

Ранее в ходе форума "Микроэлектроника 2025" Минпромторг заявлял о планах запустить в 2026 году для предприятий электронной отрасли программу софинансирования затрат на приобретение и внедрение готовых (тиражных - ИФ) систем управления жизненным циклом продукта (PLM, Product Lifecycle Management).

Минпромторг РФ Антон Алиханов
