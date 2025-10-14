Крупные производители молока Татарстана могут потерять 500 млн руб. в год из-за отмены субсидии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Татарстанские производители молока рискуют потерять около 500 млн рублей в год из-за отмены субсидии на его реализацию для крупных предприятий. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров на брифинге в Казани во вторник.

"Объем денег - немаленький. По прошлому году он был 1,1 млрд рублей. Как раз половина из-за этого вылетает. Сегодня на федеральном уровне идут обсуждения и поиск иных мер поддержки для этого класса хозяйств. Какие они будут, пока не знаем", - сказал он.

На текущие объемы производства молока в регионе отмена субсидии не повлияет, но в отношении "дальнейших инвестиционных вложений у хозяйств настроение, конечно, испортится", - добавил министр.

Татарстан традиционно является лидером среди регионов РФ по производству сырого молока.

В сентябре Минсельхоз РФ сообщал, что с 2026 года субсидию на реализацию молока будут получать только представители малого и среднего агробизнеса.