Рубль во вторник вырос в паре с юанем и обновил максимумы с августа

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль заметно вырос, сумел обновить максимумы с августа даже при сильной негативной динамике на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,084 руб., что на 9,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 11,061 руб. впервые с 14 августа.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 октября на 89,59 копейки, до 79,9589 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,24 рубля, до 92,6816 руб./EUR1.

Банк России опустил официальный курс доллара ниже 80 рублей впервые с 15 августа, евро - ниже 93 рублей впервые с 13 августа.

Комментарии аналитиков

"Российская валюта начала неделю уверенно, потеснив юань к 11, а доллар ниже 80. Усиление рубля обусловлено общей слабостью спроса на инвалюту. Восстановление импортных операций и так развивалось неспешно, а перестройка прогнозной траектории ключевой ставки после налоговых новостей способна дополнительно сдерживать спрос. При этом кредитование остается дорогим, и некоторые компании продают на внутреннем рынке дополнительные объемы валюты, вместо того чтобы прибегать к дорогому кредитованию. В ближайшей перспективе возможно символическое обновление минимумов по валютам, но в целом мы полагаем, что такие курсы с нами ненадолго. В ближайшие пару недель рынок может найти временный баланс недалеко от текущих значений, а в ноябре-декабре, на фоне сезонного увеличения корпоративных и потребительских трат, ожидаем постепенный выход доллара выше 85, евро - ближе к 100, юаня - около 12 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, 14 октября валютная пара USD/RUB торговалась на межбанковском рынке в районе 80 руб./$1, что является минимальным уровнем с конца августа. Очередная волна усиления курса рубля наблюдается с конца сентября. С начала этого месяца пара USD/RUB снизилась на 3,4%, а относительно ценовых максимумов сентября (85,9 руб./$1) курс рубля укрепился на 6,8%.

"Интересно, что происходит это тогда, когда объемы продажи валюты экспортерами сейчас упали до многолетних минимумов. Подспорьем для курса рубля является то, что россияне продолжают возвращать свою валюту из иностранных банков во внутренний контур. С марта россияне вернули из-за границы 188 млрд руб., или более $2 млрд. Вполне вероятно эта тенденция сохраняется и в сентябре-октябре. При этом физические и юридические лица внутри страны демонстрировали низкий спрос на валюту ввиду высоких реальных ставок по рублям. Таким образом, укрепление рубля во второй половине сентября и в первой половине октября может быть связано с переоценкой рынком траектории снижения ключевой ставки после сентябрьского заседания ЦБ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке Александр Потавин.

По словам эксперта, сохраняется слабый инвестиционный спрос на валюту, который раньше "уходил" на покупку валютных облигаций.

"Не забываем, что введенный ранее режим контроля за движением капитала и барьеры по выводу капитала за рубеж сдерживают утечку валюты, повышая спрос на рубль. Постепенно растущие объемы расчетов за экспорт и импорт в рублях также снижают спрос на валюту внутри страны, что благоприятно влияет на курс рубля. В такой ситуации мы полагаем, что до конца октября курс доллара к рублю будет торговаться в диапазоне 80-84 руб. ", - отмечает Потавин.

Нефть

Цены на нефть остаются в минусе вечером во вторник, хотя и отступили от внутридневных минимумов.

Инвесторы оценивают последствия обострения напряженности в отношениях Китая и США, а также новые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $62,15 за баррель, что на 1,83% ниже, чем на закрытие торгов в понедельник. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 1,65%, до $58,5 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $61,5 за баррель, на WTI - до $57,68 за баррель. Обе марки обновили минимумы за пять месяцев после того, как власти Китая ввели санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co.

Эти новости разрушили надежды инвесторов на нормализацию американо-китайских отношений после смягчения риторики американского президента Дональда Трампа на выходных.

В пятницу Трамп пригрозил значительно повысить импортные пошлины на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов, что вызвало обвал котировок на рынках. Впоследствии американский президент несколько смягчил свою позицию.

Между тем МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 710 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тыс. б/с. При этом оценка роста предложения в текущем году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с.

Банк России во вторник, 14 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 990 млрд рублей (при лимите 990 млрд рублей и спросе 1 трлн 318,692 млрд рублей) в среднем по ставке 17,13% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 7 октября, ЦБ разместил 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 542,327 млрд рублей) в среднем по ставке 17,12% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 октября осталась на прежнем уровне - 16,35% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев опустилась во вторник на 3 базисных пункта и составила 16,92%, 18,05% и 19,95% годовых соответственно.