В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на "Мосбирже" в среду умеренно снижается из-за сохраняющейся геополитической напряженности и опасений относительно возможной паузы в смягчении монетарной политики Банка России, в то время как внешние фондовые площадки растут.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,2%, лидируют в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2536,9 пункта, индекс РТС снизился на 0,2% до 999,49 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 15 октября, составил 79,9589 рубля (-89,59 копейки).

Подешевели также акции "Интер РАО" (-1,5%), "Татнефти" (-1%), "Русала" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "ВК" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%).

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Россия не желает прекращать конфликт на Украине. "У меня очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Но он просто не хочет заканчивать эту войну", - сказал Трамп и добавил, что Россия при желании могла бы быстро завершить кризис.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 17 октября. Трамп сказал, что Зеленский будет запрашивать поставки вооружений, в том числе крылатых ракет Tomahawk. Президент добавил, что США располагают крупным арсеналом этих ракет.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил на встрече с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, что европейским странам нужно усилить санкции против России, а также против стран, приобретающих российскую нефть. "Он подчеркнул необходимость для европейских союзников нарастить кампанию давления не только против России, но и против любой страны, которая финансирует российскую военную машину за счет закупок российской нефти", - сообщил Минфин.

Бессент также напомнил о приверженности США задаче работать с партнерами по G7 для существенного роста давления на Россию. Также министр заверил, что США продолжат поддерживать Киев и добиваться устойчивого мира на Украине.

Трамп неоднократно призывал европейские страны прекратить покупать нефть у России и утверждал, что снижение ее рыночной стоимости якобы остановит украинский конфликт.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет находиться в широкой зоне 2500-2600 пунктов.

"Вновь усилился негатив со стороны геополитики, а неопределенность относительно дальнейшей траектории снижения ключевой ставки ЦБ, вкупе с ожидаемым ростом налоговой нагрузки на бизнес и низкие цены на нефть, дополнительно давят на рыночные настроения", - отмечает аналитик.

В среду день на рынке акций обещает быть весьма волатильным. В фокусе снова геополитика и еженедельная статистика Росстата по инфляции. "Мы ставим широкий диапазон по индексу МосБиржи: 2500-2600 пунктов. Искать идеи на таком рынке по-прежнему сложно, но просадки можно использовать под покупки на долгосрок фундаментально сильных бумаг с потенциалом дальнейшего роста, таких как "Яндекс", Сбер, "Транснефть", "ИКС 5", "Лента", "Хэдхантер", - считает Крылова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что риски падения индекса МосБиржи к 2400 пунктам повышаются.

Основные причины сохраняющихся распродаж - это укрепление рубля при снижении нефти, а также геополитика. В среду США, как ожидается, должны сделать важное заявление о поставках оружия Украине. По сообщению западных СМИ, речь идет о выделении странами ЕС средств на закупку этого оружия в США. Данный факт еще раз свидетельствует о том, что особых надежд на скорое завершение украинского конфликта нет.

МЭА опубликовало отчет за сентябрь, в котором прогнозирует профицит предложения нефти в 2026 году на уровне 4 млн б/с. Это привело к снижению котировок Brent и сейчас она пытается удержаться выше технической поддержки $62 за баррель.

В среду ожидаются свежие данные Росстата по инфляции, которые, скорее всего, усилят уверенность, что ЦБ не будет менять ключевую ставку в октябре, полагает эксперт.

Продолжается снижение акций ПАО "Группа компаний ПИК" - компания накануне объявила об отсутствии намерения платить дивиденды в ближайшие годы. Бумагу покупать не рекомендуется, а на технических отскоках средне- и долгосрочным инвесторам от нее нужно избавляться, считает Антонов.

В акциях ПАО "Полюс" наблюдались распродажи предыдущие пять дней, техническая перепроданность в бумагах нарастает. Данный цикл снижения выглядит нелогичным, учитывая постоянное обновление золотом исторических максимумов. Но на бумагу все-таки давят общие негативные настроения. В среду унция золота уже превысила $4200, и акции ПАО "Полюс" имеет смысл покупать. В целом, картина по рынку акций РФ выглядит нерадостной, при отсутствии позитивных новостей возрастает вероятность падения индекса МосБиржи в район 2400 пунктов, к минимумам декабря прошлого года, считает Антонов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", внимание участников торгов привлекает снижение средних максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в первой декаде октября: по данным Банка России, общая средняя максимальная ставка снизилась до 15,46% с 15,55% в конце сентября. Замедление темпов снижения ставок может свидетельствовать о пересмотре рыночных ожиданий в сторону более плавного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Представители регулятора отмечают, что пространство для дальнейшего смягчения ДКП будет увеличиваться по мере дальнейшего замедления инфляции. Однако баланс разовых проинфляционных факторов, таких как цены на топливо и плодоовощную продукцию, может способствовать временным темпам роста цен выше устойчивых компонентов. Влияние планируемого с января повышения НДС на инфляцию в конце 2025 - начале 2026 годов на 0,6-0,8 п.п. также требует внимания, хотя альтернативное финансирование бюджетных расходов потребовало бы ужесточения ДКП, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,8%), но подрос Dow Jones (+0,4%). Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла укрепило инвесторов во мнении, что по итогам октябрьского заседания базовая процентная ставка будет снижена.

"Основываясь на имеющихся у нас данных, можно с уверенностью сказать, что перспективы занятости и инфляции, по всей видимости, не сильно изменились с момента нашей сентябрьской встречи, - сказал он на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE). - Однако данные, доступные до шатдауна, показывают, что рост экономической активности может идти по несколько более устойчивой траектории, чем ожидалось".

Негативным фактором для рынка стало усиление напряженности в торговых отношениях США и Китая после того, как обе страны начали вводить новые портовые сборы, пишет Trading Economics. Кроме того, Китай ввел санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейской Hanwha Ocean.

Крупные банки открыли очередной сезон отчетностей. Wells Fargo & Co. в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 9,4%, чистый процентный доход - на 2% (оба показателя превысили средний прогноз аналитиков). Банк Citigroup Inc. в минувшем квартале нарастил чистую прибыль на 15,9% при росте выручки на 9,3%, что превзошло оценки экспертов. Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co. в июле-сентябре повысил чистую прибыль на 12%, выручку - на 9%, что также оказалось лучше ожиданий рынка. Goldman Sachs Group увеличил чистую прибыль в прошедшем квартале на 39%, выручку - на 20%, что превзошло прогнозы.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

Объем промышленного производства в Японии в сентябре сократился на 1,5% относительно предыдущего месяца, согласно окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Это максимальные темпы снижения с ноября 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1,2%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре уменьшились на 0,3% в годовом выражении, по данным статуправления. Дефляция была зафиксирована по итогам второго месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение цен на 0,1%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце снизились на 2,3%. Падение было зафиксировано по итогам 36-го месяца подряд. Динамика совпала с прогнозами экспертов.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после снижения на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2% до $62,24 за баррель (-1,5% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2% до $58,6 за баррель (-1,3% во вторник).

Напряженность в американо-китайских торговых отношениях усилилась в конце прошлой недели, когда президент США Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импорт из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

В Китае начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, а в Штатах - аналогичный сбор для китайских судов. Это приведет к росту торговых издержек и нарушению грузопотоков, что может негативно отразиться на объемах производства и, как следствие, спросе на энергоносители.

МЭА ожидает более значительного, чем прогнозировалось ранее, избытка предложения нефти на рынке в 2025 и 2026 годах. МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 710 тысяч баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тысяч б/с. Прогноз на 2026 год был немного повышен - до 699 тысяч б/с с 698 тысяч б/с. Оценка роста предложения в текущем году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с, в следующем - до 2,4 млн б/с с 2,1 млн б/с.

Инвесторы ждут выхода данных по запасам нефти в США: отчет Американского института нефти (API) будет опубликован позднее в среду, а отчет Минэнерго - в четверг. На этой неделе данные по запасам публикуются с задержкой на один день из-за празднования в США 13 октября Дня Колумба.