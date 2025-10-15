Кредиторская задолженность угольных компаний РФ в 2025 г. может достичь 1,5 трлн руб.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Суммарная кредиторская задолженность угольных компаний РФ по итогам 2025 г. может достигнуть 1,5 трлн руб., сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов в рамках РЭН-2025.

Он также подтвердил прогноз сальдированного убытка компаний отрасли по итогам 2025 г. в размере 300-350 млрд руб.

Тем не менее, принятые ранее правительством РФ меры поддержки помогают угольной отрасли пройти кризис. По состоянию на июль 2025 г. 53 угольные компании находились в "красной зоне", с тех пор их число не растет. Некоторые предприятия, которые приостанавливали добычу из-за кризиса, смогли продолжить работу. За счет принятых мер удалось сохранить уровень добычи угля РФ, отметил Исламов.

По словам Исламова, за общесистемными мерами поддержки обратились 137 компаний, это 90% всей добычи угля в РФ. Объем сэкономленных налоговых и страховых взносов оценивается суммарно в 45 млрд руб. до декабря 2025 г.

Также действуют индивидуальные меры поддержки, которые рассматриваются на специально созданной для этого правкомиссии. Эти меры предусматривают, в частности, более длительную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов и помощь в реструктуризации кредиторской задолженности. Девять компаний уже получили индивидуальную поддержку, девять заявок находятся на рассмотрении, еще пять компаний готовят подачу заявлений, сказал замминистра.

Минэнерго видит перспективы развития угольной отрасли и положительно оценивает будущий спрос, но предупреждает, что отскок мировых цен на уголь скорее всего будет не таким большим, как после прежних кризисов.

Исламов напомнил, что Минэнерго работает над актуализацией программы развития угольной отрасли до 2050г. Работа должна быть закончена к концу 2025 г.

В конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Компаниям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным предприятиям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.

Минэнерго РФ рассчитывает сохранить добычу угля в 2025 г. на уровне 2024 г., сообщал министр энергетики РФ Сергей Цивилев на ПМЭФ-2025. "Наша цель на этот год - сохранить объем добычи на уровне прошлого года. Много факторов воздействия, будем подводить итоги позже", - говорил он.

По данным Росстата, в январе-августе 2025 г. добыча угля в РФ выросла на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 280 млн т. Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-июле 2025 г. составил 225 млрд руб. против убытка 3,1 млрд руб. годом ранее.