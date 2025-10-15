TotalEnergies в III квартале увеличила добычу на 4% г/г

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - TotalEnergies в третьем квартале 2025 года увеличила добычу углеводородов на 4% относительно аналогичного периода прошлого года - до 2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщила компания.

"Несмотря на снижение цен на нефть на $10 за баррель относительно прошлого года, результаты и денежный поток должны увеличиться в диапазоне 0-5% (в июле-сентябре - ИФ) благодаря росту добычи углеводородов и улучшению показателей в сегменте переработки", - отмечается в сообщении.

Итоговая отчетность за третий квартал будет опубликована 30 октября.