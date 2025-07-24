TotalEnergies во II квартале сократила чистую прибыль на 29%, нарастила долг

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies во втором квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 29% в годовом выражении и увеличила долг, но сохранила программу обратного выкупа акций в прежнем объеме.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне составила $2,69 млрд по сравнению с $3,79 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Cкорректированная прибыль упала до $3,58 млрд с $4,67 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали более умеренного снижения показателя, до $3,67 млрд.

Скорректированная EBITDA снизилась до $9,69 млрд с $11,07 млрд.

Добыча углеводородов TotalEnergies в минувшем квартале снизилась на 2% и составила 2,503 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В том числе добыча нефти понизилась на 1%, до 1,343 млн б/с, газа - на 4%, до 1,16 млн б.н.э/с.

В третьем квартале компания планирует увеличить добычу примерно на 3%. Прогноз капзатрат на 2024 год сохранен на уровне $17-17,5 млрд.

Чистый долг компании за второй квартал подскочил на 29%, до $25,93 млрд.

Совет директоров TotalEnergies рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,85 евро на акцию. Это на 7,6% выше промежуточных дивидендов, которые выплачивались в прошлом году. Также руководство одобрило программу выкупа акций на сумму $2 млрд, программа будет действовать в третьем квартале.