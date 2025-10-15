Поиск

В "Сургутнефтегазе" считают, что мораторий на обнуление топливного демпфера положительно повлияет на отрасль

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Указ президента РФ, вводящий мораторий на обнуление топливного демпфера, положительно повлияет на нефтеперерабатывающую отрасль. Такое мнение высказал журналистам заместитель генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз" Николай Киселев.

Комментируя соответствующий вопрос, он сказал: "Положительно повлияет, и в целом сработает на стабилизацию, окажет поддержку нефтеперерабатывающей отрасли".

Киселев отметил, что указ имеет две составляющие - мораторий на обнуление демпфера и вывод из-под акциза производства зимнего дизельного топлива путем смешения сортов ДТ с авиакеросином вне нефтеперерабатывающих заводов. "Что касается акциза - это даст существенный объем, увеличит предложение (зимнего ДТ - ИФ) на рынке. Поэтому по дизельному топливу это в бОльшей степени сыграет", - сказал топ-менеджер.

"С учетом того, что наступает осенний, естественный спад потребления нефтепродуктов, то все вместе (с эффектами от указа - ИФ) это повлияет на стабилизацию цен на топливном рынке", - считает Киселев.

В минувшее воскресенье был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, который ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября 2025 года по май 2026 года. Бюджет выплачивает демпфер нефтяным компаниям как финподдержку, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Кроме того, документ вывел из-под акциза производство зимнего дизельного топлива путем смешения сортов ДТ с авиакеросином вне нефтеперерабатывающих заводов.

