Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Расчет топливного демпфера с октября 2025 года по май 2026 года будет производиться без учета отклонения средних оптовых цен на дизельное топливо и 92-й бензин от предельных отметок, сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Таким образом, глава государства на семь месяцев ввел мораторий на обнуление топливного демпфера.

Кроме того, документ выводит из-под акциза производство зимнего дизельного топлива путем смешения его других сортов с авиакеросином вне нефтеперерабатывающих заводов.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках (выручка от реализации нефти за вычетом налогов, расходов на транспортировку и реализацию).

При этом средняя стоимость 92-го бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже несколько недель подряд находится вблизи рекордных отметок. Нефтяные компании уже столкнулись со снижением демпферных выплат. В частности, за август они получили из бюджета 30,5 млрд рублей, в то время как за июль было 80,5 млрд рублей.

Существенное снижение бюджетных отчислений нефтяникам может быть обусловлено "обнулением" демпфера по бензинам: биржевые цены на него в августе существенно превысили предельный уровень для получения средств из госбюджета. Так, средняя цена Аи-92 за август составила 69,34 тыс. руб./тонна при "отсечке" в 66,495 тыс. руб./тонна.

В конце сентября вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал, что индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера будет повышен с сентября на 10 процентных пунктов. В начале октября соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Как следует из документа, если сейчас по бензину цена может отклоняться на 10% от установленной в топливном демпфере (содержится в Налоговом кодексе), то в случае одобрения законопроекта сможет отклоняться на 20%. Аналогично и с дизтопливом: сейчас 20%, а предлагается увеличить индикатор до 30%.

Если депутаты поддержат инициативу, то изменения будут внесены с сентября, а новая отсечка по бензину составит 72,54 тыс. руб./тонна, по дизтопливу - 74,36 тыс. руб./тонна.

Ранее также глава "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александр Дюков высказал мнение, что топливный демпфер требует донастройки. В частности, он считает, что правительство РФ необходимо наделить правом на приостановку обнуления выплат в условиях форс-мажорных обстоятельств. "Пытаться уточнить демпфер так, чтобы учесть все возможные сценарии, - это нереалистичная задача", - подчеркивал Дюков.