Поиск

В ФАС заявили, что повышение приоритетности ж/д перевозок топлива не обсуждается

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Тема повышения приоритетности перевозок нефтепродуктов по железной дороге сейчас не обсуждается, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: "Не обсуждается. Вопрос перевозки топливом закреплен в правилах недискриминационного доступа".

Между тем президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в кулуарах РЭН отметил, что "непонятно, почему нефтепродукты едут по РЖД в шестой очереди, хотя на рынке топлива сложилась непростая ситуация".

"На топливном рынке есть реальные проблемы. Надо действовать, в том числе через логистику. Ясно, что в текущей ситуации нефтепродукты должны ехать быстрее. Моя просьба к правительству - надо немедленно принимать решение о повышении приоритета ж/д-перевозок топлива", - сказал глава биржи.

Артемьев отметил, что Минэнерго поддерживает идею повышения приоритетности таких перевозок и работает над ее продвижением.

Тем временем замглавы "Сургутнефтегаза" Николай Киселев, выступая на завтраке Петербургской биржи в рамках РЭН, в числе прочего отметил дорогую транспортировку нефтепродуктов по большой территории России.

По его словам, затраты на транспорт могут достигать 30% и более в цене топлива. И этот факт входит в число причин, из-за которых в разных регионах могут возникать локальные нехватки нефтепродуктов.

"Эту проблему необходимо решать", - уверен Киселев.

Виталий Королев ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Лондон ввел санкции против НСПК и четырех российских банков

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Сийярто заявил, что Венгрия до последнего будет сопротивляться отказу ЕС от энергоресурсов РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });