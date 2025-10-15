В ФАС заявили, что повышение приоритетности ж/д перевозок топлива не обсуждается

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Тема повышения приоритетности перевозок нефтепродуктов по железной дороге сейчас не обсуждается, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: "Не обсуждается. Вопрос перевозки топливом закреплен в правилах недискриминационного доступа".

Между тем президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в кулуарах РЭН отметил, что "непонятно, почему нефтепродукты едут по РЖД в шестой очереди, хотя на рынке топлива сложилась непростая ситуация".

"На топливном рынке есть реальные проблемы. Надо действовать, в том числе через логистику. Ясно, что в текущей ситуации нефтепродукты должны ехать быстрее. Моя просьба к правительству - надо немедленно принимать решение о повышении приоритета ж/д-перевозок топлива", - сказал глава биржи.

Артемьев отметил, что Минэнерго поддерживает идею повышения приоритетности таких перевозок и работает над ее продвижением.

Тем временем замглавы "Сургутнефтегаза" Николай Киселев, выступая на завтраке Петербургской биржи в рамках РЭН, в числе прочего отметил дорогую транспортировку нефтепродуктов по большой территории России.

По его словам, затраты на транспорт могут достигать 30% и более в цене топлива. И этот факт входит в число причин, из-за которых в разных регионах могут возникать локальные нехватки нефтепродуктов.

"Эту проблему необходимо решать", - уверен Киселев.