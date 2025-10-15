Поиск

Консорциум с участием BlackRock купит Aligned Data Centers с оценкой в $40 млрд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Консорциум инвесторов в составе Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), инвестиционной госкомпании MGX из ОАЭ и фонда Global Infrastructure Partners (GIP) американской BlackRock покупает американскую Aligned Data Centers, одного из крупнейших в мире операторов дата-центров, у австралийской Macquarie Asset Management с оценкой стоимости в $40 млрд.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе покупателей и Aligned.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии следующего года.

AIP - фонд, созданный BlackRock, GIP, MGX, Microsoft Corp. и Nvidia Corp. для расширения мощностей ИИ-инфраструктуры. В числе его якорных инвесторов - суверенный фонд Кувейта Kuwait Investment Authority и сингапурский государственный инвестфонд Temasek.

BlackRock Кувейт ОАЭ MGX Temasek Aligned США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Лондон ввел санкции против НСПК и четырех российских банков

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });