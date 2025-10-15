Консорциум с участием BlackRock купит Aligned Data Centers с оценкой в $40 млрд
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Консорциум инвесторов в составе Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), инвестиционной госкомпании MGX из ОАЭ и фонда Global Infrastructure Partners (GIP) американской BlackRock покупает американскую Aligned Data Centers, одного из крупнейших в мире операторов дата-центров, у австралийской Macquarie Asset Management с оценкой стоимости в $40 млрд.
Об этом говорится в совместном пресс-релизе покупателей и Aligned.
Закрытие сделки ожидается в первом полугодии следующего года.
AIP - фонд, созданный BlackRock, GIP, MGX, Microsoft Corp. и Nvidia Corp. для расширения мощностей ИИ-инфраструктуры. В числе его якорных инвесторов - суверенный фонд Кувейта Kuwait Investment Authority и сингапурский государственный инвестфонд Temasek.