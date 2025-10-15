Минфин 15 октября разместил на двух аукционах максимальный объем ОФЗ с декабря 2024 г.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 15 октября разместило на двух первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 258,69 млрд рублей по номиналу, что стало максимальным объемом размещения нового госдолга за один аукционный день с 11 декабря 2024 года. Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил 217,995 млрд рублей.

На первом аукционе, состоявшемся 15 октября, были проданы ОФЗ-ПД серии 26251 с погашением 28 августа 2030 года на сумму 162,33 млрд рублей по номиналу при спросе 196,263 млрд рублей. Выручка от аукциона - 135,121 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 81,9379% от номинала, что соответствует доходности 15,38% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 81,895% от номинала, что соответствует доходности 15,39% годовых.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года, были проданы бумаги на сумму 96,36 млрд рублей по номиналу при спросе 133,413 млрд рублей. Выручка от аукциона - 82,874 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 85,2815% от номинала, что соответствует доходности 15,36% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 85,175% от номинала, что соответствует доходности 15,39% годовых.

Действующий на данный момент план Минфина по заимствованиям на IV квартал предусматривает размещение ОФЗ объемом 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости (как и в плане на III квартал). При этом ведомство ранее отмечало, что в случае внесения изменений в закон о федеральном бюджете на текущий год плановые параметры по объему размещения будут уточнены. За первые три аукционных дня IV квартала Минфин смог продать облигации на сумму 591 млрд рублей по номиналу (без учета дополнительных размещений после аукционов 15 октября).

Объем заимствований в 2025 году, в соответствии с поправками, подготовленными в бюджет текущего года, планируется увеличить на 2,2 трлн рублей в связи с ростом дефицита. Сейчас законом о бюджете предусмотрено размещение ОФЗ в 2025 году на 4,781 трлн рублей, погашение - на 1,416 трлн рублей. Соответственно, чистое привлечение ожидалось на уровне 3,365 трлн рублей. Теперь же объем размещения ОФЗ планируется увеличить до 6,981 трлн рублей. При том же объеме погашений в 1,416 трлн рублей чистое привлечение вырастет до 5,565 трлн рублей.

За первые 9 месяцев текущего года Минфин продал гособлигации на общую сумму 4,438 трлн рублей по номиналу (суммарный поквартальный план - 3,8 трлн рублей) при выручке 3,669 трлн рублей (76,7% от первоначально запланированного объема внутренних заимствованной на 2025 год). При этом министерство размещало только облигации с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения флоатеров (ОФЗ-ПК).

В IV квартале прошлого года план заимствований был на уровне 2,4 трлн рублей. Тогда программу удалось выполнить благодаря запуску в конце ноября нового типа флоатера, в котором расчет купонного дохода был привязан к срочной версии RUONIA. В новом формате купон рассчитывается с учетом капитализации в этот период.