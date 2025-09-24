Минфин планирует увеличить объем внутренних заимствований в 2025 году на 2,2 трлн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует в текущем году увеличить объем государственных заимствований на внутреннем рынке, выступающих источником финансирования дефицита бюджета.

Объем заимствований РФ в 2025 году будет увеличен на 2,2 трлн рублей в связи с ростом дефицита федерального бюджета, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой ознакомился источник "Интерфакса".

Сейчас законом о бюджете предусмотрено размещение ОФЗ в 2025 году на 4,781 трлн рублей, погашение - на 1,416 трлн рублей. Соответственно, чистое привлечение ожидается на уровне 3,365 трлн рублей. При увеличении дефицита бюджета на 2025 год с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП в рамках весенних поправок объемы заимствований не менялись, однако министр финансов Антон Силуанов отмечал, что весенние поправки предварительные, окончательные будут осенью.

Теперь, согласно предложенным Минфином поправкам, объем размещения ОФЗ планируется увеличить до 6,981 трлн рублей. При том же объеме погашений в 1,416 трлн рублей чистое привлечение вырастет до 5,565 трлн рублей, сообщил источник "Интерфакса".

Оценка дефицита бюджета в 2025 году, согласно поправкам, повышена до 2,6% ВВП с 1,7% ВВП.