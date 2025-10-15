Поиск

Импортеры топлива получат демпферные выплаты

Общая сумма выплат не изменится из-за снижения переработки

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Импортеры топлива тоже получат демпферные выплаты, при этом из-за снижения переработки общая сумма для бюджета не изменится, сказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство приняло решение обнулить импортные пошлины на топливо. При этом ранее сообщалось, что при принятии такой меры предполагается импортерам также выплачивать демпфер.

Сазанов подтвердил, что импортерам демпфер будет выплачиваться.

"Да, конечно", - сказал он.

При этом, данные выплаты заложены в бюджет. "У нас же были заложены определенные объемы переработки. Сейчас они снижены, вместо этого пойдет импорт. Поэтому общая сумма выплат по демпферу не изменится, так как потребление на внутреннем рынке топлив - оно более-менее стабильное из года в год. Поэтому не произойдет ни допрасходов, ни экономии", - отметил замминистра.

Алексей Сазанов
