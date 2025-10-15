Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Но возможности для импорта ограничены инфраструктурой, заявил вице-премьер Александр Новак

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство России обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов из третьих стран, но возможности для импорта ограничены инфраструктурой, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Такая возможность (импорта - ИФ) есть, у нас законодательство предусматривает возможность импорта, и правительство обнулило импортную пошлину - ранее действовала 5%-ная пошлина, запретительная. Поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты" - сказал он.

"Но при этом мы понимаем, что у нас инфраструктура в основном вся подготовлена на экспорт, поэтому возможностей не так много. Поэтому если экономические операторы будут находить возможности для импорта, такая возможность предоставлена", - добавил Новак.