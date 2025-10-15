Поиск

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Но возможности для импорта ограничены инфраструктурой, заявил вице-премьер Александр Новак

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство России обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов из третьих стран, но возможности для импорта ограничены инфраструктурой, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Такая возможность (импорта - ИФ) есть, у нас законодательство предусматривает возможность импорта, и правительство обнулило импортную пошлину - ранее действовала 5%-ная пошлина, запретительная. Поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты" - сказал он.

"Но при этом мы понимаем, что у нас инфраструктура в основном вся подготовлена на экспорт, поэтому возможностей не так много. Поэтому если экономические операторы будут находить возможности для импорта, такая возможность предоставлена", - добавил Новак.

Александр Новак
Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Импортеры топлива получат демпферные выплаты

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Консорциум с участием BlackRock купит Aligned Data Centers с оценкой в $40 млрд

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Лондон ввел санкции против НСПК и четырех российских банков

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

