Минфин готов рассмотреть продление отсрочки по уплате акциза на сталь и НДПИ на желруду

Но пока таких запросов от отрасли не поступало, заявили в ведомстве

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ может рассмотреть вопрос о продлении отсрочки по уплате акциза на сталь и НДПИ на железную руду, но пока таких запросов от отрасли не поступало, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в среду.

"Это будет зависеть от обращения отрасли. Если будет обращение отрасли, представят финансо-экономическое обоснование, будем рассматривать. А пока таких обращений нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, разовая ли мера отсрочки уплаты акцизов на сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на желруду.

Сазанов также напомнил, что решение об отсрочке является "абсолютно зеркальной историей" по отношению к угольной отрасли. Как сообщалось, до 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Компаниям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктурировать кредитную задолженность. Сибирским угольным предприятиям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

На этой неделе Минфин сообщил, что разработал проект постановления об оказании поддержки отрасли черной металлургии. Ведомство предлагает перенести на 1 декабря 2025 года сроки уплаты акциза на сталь жидкую и налога на добычу полезных ископаемых в отношении железной руды.

"Необходимость такой поддержки выявлена при проведении анализа финансового состояния предприятий и сложившейся правоприменительной практики. Реализация решения позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации, сложившейся в их хозяйственной деятельности, и стабилизировать финансовые показатели", - сообщил Минфин.

Постановление вступит в силу в день его опубликования.

Ранее о подготовке правительством соответствующего проекта постановления писал "Коммерсантъ" со ссылкой на копию документа. На прошлой неделе министр промышленности и торговли Антон Алиханов назвал отсрочку по уплате акциза на сталь до 1 декабря недостаточной мерой для поддержки отрасли.

Акциз на сталь, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженного на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тыс. руб. В 2024 году, по данным ассоциации "Русская сталь", себестоимость сляба даже у самых эффективных российских металлургических комбинатов превышала 40 тыс. руб./тонна.