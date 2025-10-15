Поиск

Новак заявил, что РФ будет и далее укреплять формат ОПЕК+

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гайсом высоко оценил многолетнее продуктивное сотрудничество с секретариатом ОПЕК, сообщает пресс-служба правительства России.

Россия в своих действиях последовательна, традиционно нацелена на поддержание глобальной энергетической безопасности в интересах мирного развития государств, конструктивного сотрудничества на основе взаимного уважения и намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей и производителей нефти, подчеркнул Новак.

В ходе беседы с генеральным секретарем Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамедом Хамелем Новак отметил заинтересованность России в дальнейшем наращивании потенциала ФСЭГ, активную научно-аналитическую и технологическую кооперацию на площадке форума, а также работу секретариата по развитию партнерств, в том числе со странами Африки и с международными объединениями, включая "Группу двадцати", БРИКС, АТЭС.

"Россия придает большое значение упрочению партнерского взаимодействия в рамках ФСЭГ, координации усилий по продвижению законных интересов газовых экспортеров на глобальных энергетических рынках и противодействию односторонним экономическим ограничениям, а также повышению роли природного газа на мировых рынках энергоресурсов в силу его доступности, надежности, универсальности и экологичности", - сказал вице-премьер.

