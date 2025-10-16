Поиск

Nestle снизила выручку на 1,9% и планирует сократить 16 тыс. рабочих мест

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, в январе-сентябре снизила выручку на 1,9% - до 65,87 млрд франков ($82,8 млрд) по сравнению с 67,15 млрд франков за аналогичный период прошлого года и планирует в ближайшие два года сократить 16 тысяч рабочих мест, сообщается в отчетности.

Органический рост продаж (очищенный от влияния поглощений и продаж активов, а также колебаний курсов валют) составил 3,3%. При этом компания увеличила цены на свои товары в среднем на 2,8%.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит сама компания, прогнозировали выручку на уровне 65,77 млрд франков и ее органический рост в 3,2%.

Выручка Nestle в Северной и Южной Америке в январе-сентябре сократилась на 4,8% - до 25,29 млрд франков, в странах Азии, Африки и Океании - на 2,5%, до 15,26 млрд франков, в Европе - выросла на 2,6%, до 12,79 млрд франков. Во всех регионах зафиксирован органический рост выручки - на 2,5%, 2,7% и 4,3% соответственно.

Продажи кофе и кофемашин Nespresso увеличились на 2,6% и составили 4,71 млрд франков.

В сегменте продуктов лечебного и специализированного питания (Nestle Health Science) доходы компании уменьшились на 1,4%, до 4,85 млрд франков.

Воды и напитков продано на 2,75 млрд франков, что на 0,4% меньше соответствующего показателя прошлого года.

Компания также сообщила, что повысила целевой показатель по снижению издержек к 2027 году до 3 млрд франков с 2,5 млрд и планирует в ближайшие два года сократить 16 тыс. рабочих мест.

Рыночная стоимость Nestle выросла на 1,7% с начала текущего года, до 192,41 млрд франков.

Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе Nescafe, Nesquik, Nestea, Movenpick, KitKat, Gerber, Maggi, Perrier, S.Pellegrino, Purina, Friskies, которые продаются в 188 странах. Штат компании насчитывает около 277 тыс. человек.

Nestle
