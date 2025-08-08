Nestle остается самым дорогим среди продуктовых брендов по версии Brand Finance

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Nestle остается лидером мирового рейтинга продуктовых брендов по итогам десятого года подряд, несмотря на то, что за минувший год его стоимость снизилась на 4% - до $20 млрд, сообщает Brand Finance.

Второе место в рейтинге удерживает бренд Lay's, стоимость которого увеличилась на 5,8%, до $12,7 млрд. На третьем месте остается китайский бренд Yili (-3,4%, до $11,2 млрд), на четвертом - американский бренд Tyson (+19,8%, до $9,9 млрд), на пятом - французский Danone (+3,1%, до $8,3 млрд). Пятерка лидеров не изменилась по сравнению с предыдущим годом.

Стоимость американского производителя чипсов Doritos выросла на 16%, до $5,4 млрд, что позволило ему подняться на три позиции и занять седьмое место после Kellogg's (-1,1%, до $6 млрд).

Бренд тайваньского производителя напитков и лапши быстрого приготовления Uni-President подорожал на 35% (до $5 млрд) и поднялся на 10 позиций, до восьмого места в рейтинге.

Девятое место занял итальянский бренд Barilla (+21%, до $5 млрд), а замыкает десятку лидеров бренд швейцарского производителя шоколада Lindt (+14,4%, до $4,9 млрд).

Совокупная стоимость топ-10 продуктовых брендов составляет $88,4 млрд, что представляет более 35% общей стоимости топ-100, сократившейся за год примерно на 7%, до $250,8 млрд, отмечает Brand Finance.

Среди 100 вошедших в рейтинг брендов 41 являются американскими, 10 - китайскими, девять - итальянскими, пять - японскими, четыре - швейцарскими. По три представителя у Индии, Германии и Великобритании, два - у Сингапура.