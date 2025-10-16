Мантуров предложил распространить нацрежим на закупки в нефтесервисе

Он также предложил ввести квоты на покупку оборудования РФ для геолого-разведочных работ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Оборудование для нефтесервисных работ должно войти в перечень товаров, на которые распространяется национальный режим закупок (даёт преференции российским поставщикам), заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, открывая заседание координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования в рамках Российской энергетической недели.

Он также предложил ввести квоты на использование оборудования российского производства в сфере проведения разведки и бурения (геолого-разведочных работ, ГРР).

По словам Мантурова, вопрос расширения спроса на отечественные решения в ТЭК будет предметом обсуждения на заседании координационного совета в четверг.

"В этом контексте важно распространить национальный режим на оборудование для нефтесервисных работ. А также квотировать использование недропользователями российской продукции для разведки и бурения", - сказал первый замглавы правительства.

Он напомнил, что нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии" предусматривает достижение к 2030 году технологического суверенитета в нефтегазовой отрасли на уровне 90%.