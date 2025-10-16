Поиск

Сингапурский фонд GIC подал иск к китайской NIO о компенсации

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сингапурский суверенный фонд GIC подал в США иск о возмещении ущерба к китайскому производителю электромобилей NIO.

В иске, полученном судом южного округа Нью-Йорка, GIC обвиняет NIO в ненадлежащем раскрытии своих финансовых результатов, приведшем к искусственному завышению стоимости ее бумаг. За 2020-2022 годы GIC приобрел 54,5 млн американских депозитарных расписок NIO по завышенным ценам, что принесло ему значительный ущерб, отмечается в иске.

Фонд заявляет, что в начале 2020 года NIO испытывала серьезный недостаток денег, обусловленный отчасти использованием компанией схемы лизинга аккумуляторных батарей. NIO предоставляет покупателям возможность приобрести автомобиль без аккумулятора по более низкой цене и взять аккумулятор в лизинг с ежемесячными платежами.

В августе 2020 года NIO создала компанию Weineng Battery Asset Company, которая выкупала предназначенные для лизинга аккумуляторные батареи, что позволяло автопроизводителю отражать получаемые за них суммы в своих доходах в полном объеме.

NIO контролировала Weineng, но не раскрывала информацию о ее статусе зависимого лица в своей отчетности, незаконно признав доходы от лизинга на сумму свыше $600 млн. NIO публиковала ложные и вводящие в заблуждение заявления, не раскрывая существенную информацию, касающуюся характера ее взаимоотношений с Weineng и истинного размера ее доходов и прибыли, утверждает GIC.

Фонд добивается возмещения понесенного ущерба в размере, который будет подтвержден в ходе судебного разбирательства.

Хотя иск был подан в конце августа, СМИ начали о нем сообщать только 15 октября, что вызвало падение котировок NIO на 9% на торгах четверга в Гонконге. Стоимость ADR компании на предварительных торгах в Нью-Йорке снижается на 6,6%.

NIO Гонконг США Нью-Йорк Сингапур Weineng GIC
