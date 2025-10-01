Nio и XPeng в сентябре поставили рекордное число электромобилей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей Nio и XPeng в сентябре поставили рекордное число электромобилей, при этом продажи Li Auto снизились.

Nio отгрузила рекордные 34,749 тыс. электромобилей, что на 64,1% выше показателя за тот же месяц прошлого года и на 11% больше августовского объема, говорится в сообщении компании. Поставки за третий квартал составили 87,071 тыс. машин (+40,8% г/г), с начала текущего года - 201,221 тыс. машин (+34,8% г/г).

XPeng в прошлом месяце отгрузила 41,581 тыс. машин, что почти вдвое выше прошлогоднего показателя (+95%) и является рекордом. Относительно августа подъем составил 10%.

В январе-сентябре поставки XPeng составили 313,196 тыс. машин, что представляет собой рост более чем в 3 раза (+218%) к прошлогоднему уровню.

Li Auto в первый месяц осени поставила 33,951 тыс. электрокаров (-37% г/г), в третьем квартале - 93,211 тыс. (-39%).

На конец сентября компания владела 542 розничными магазинами в 157 городах, а также 546 сервисными центрами в 225 городах, сообщается также в отчетности. Кроме того, она управляла сетью из 3,42 тыс. зарядных станций.

BYD продала за прошедший месяц 396,27 тыс. автомобилей на новых источниках энергии (NEV), что ниже на 5,5% показателя годом ранее, но на 6,1% больше августовского числа. Сокращение в годовом сравнении было зафиксировано впервые с марта 2024 года.

За девять месяцев BYD реализовала свыше 3,26 млн NEV, что на 18,6% выше прошлогоднего уровня.

Производитель смартфонов Xiaomi, который выпустил свой первый электромобиль SU7 в конце марта 2024 года, в сентябре поставил на рынок более 40 тыс. машин. Данную отметку компания превысила впервые.