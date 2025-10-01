Поиск

Nio и XPeng в сентябре поставили рекордное число электромобилей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей Nio и XPeng в сентябре поставили рекордное число электромобилей, при этом продажи Li Auto снизились.

Nio отгрузила рекордные 34,749 тыс. электромобилей, что на 64,1% выше показателя за тот же месяц прошлого года и на 11% больше августовского объема, говорится в сообщении компании. Поставки за третий квартал составили 87,071 тыс. машин (+40,8% г/г), с начала текущего года - 201,221 тыс. машин (+34,8% г/г).

XPeng в прошлом месяце отгрузила 41,581 тыс. машин, что почти вдвое выше прошлогоднего показателя (+95%) и является рекордом. Относительно августа подъем составил 10%.

В январе-сентябре поставки XPeng составили 313,196 тыс. машин, что представляет собой рост более чем в 3 раза (+218%) к прошлогоднему уровню.

Li Auto в первый месяц осени поставила 33,951 тыс. электрокаров (-37% г/г), в третьем квартале - 93,211 тыс. (-39%).

На конец сентября компания владела 542 розничными магазинами в 157 городах, а также 546 сервисными центрами в 225 городах, сообщается также в отчетности. Кроме того, она управляла сетью из 3,42 тыс. зарядных станций.

BYD продала за прошедший месяц 396,27 тыс. автомобилей на новых источниках энергии (NEV), что ниже на 5,5% показателя годом ранее, но на 6,1% больше августовского числа. Сокращение в годовом сравнении было зафиксировано впервые с марта 2024 года.

За девять месяцев BYD реализовала свыше 3,26 млн NEV, что на 18,6% выше прошлогоднего уровня.

Производитель смартфонов Xiaomi, который выпустил свой первый электромобиль SU7 в конце марта 2024 года, в сентябре поставил на рынок более 40 тыс. машин. Данную отметку компания превысила впервые.

Nio XPeng Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фестиваль Октоберфест приостановили из соображений безопасности

Землетрясение на Филиппинах не затронуло курортные зоны

Землетрясение на Филиппинах не затронуло курортные зоны

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 69

Нефть Brent подорожала до $66,31 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,31 за баррель

В Ярославской области пожарные тушат возгорание на нефтеперерабатывающем заводе

Что случилось этой ночью: среда, 1 октября

В США временно прекращена работа правительственных учреждений

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });