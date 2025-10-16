Минск готовит сдержанный макропрогноз-2026, опасаясь охлаждения экономики России

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство и Нацбанк Белоруссии подтвердили планы по сдержанному целевому прогнозу социально-экономического развития на 2026 год с ростом ВВП на 2,8%, передает "БелТА".

В числе основных факторов, ограничивающих рост экономики, власти называют замедление экономического роста в России, которая является основным рынком сбыта белорусской продукции, и негативное влияние западных санкций.

"Основные показатели социально-экономического развития, которые заложены в соответствующем проекте указа главы государства и обсуждались на мероприятии, могут показаться на первый взгляд недостаточно напряженными, потому что арифметически меньше тех, что были в предыдущие годы. Но на то есть свои причины", - сказал журналистам председатель правления Нацбанка Белоруссии, экс-премьер-министр Роман Головченко после совещания у президента страны Александра Лукашенко по прогнозу ситуации в экономике.

"Это и сложная международная обстановка, торговые войны, достаточно существенное охлаждение российской экономики, нашего основного торгового партнера. На этом фоне задачи выглядят достаточно напряженными", - считает Головченко.

По его словам, для выполнения целевого прогноза "надо серьезно попотеть". "Но в принципе они не меньше, чем темпы роста экономик самых развитых стран", - отметил руководитель Нацбанка.

Премьер-министр страны Александр Турчин также отметил охлаждение в российской экономике как основной фактор подготовки сдержанного целевого прогноза.

"Это важно в том числе с учетом непростых внешних условий, в которых находится Беларусь. Наверное, нет смысла перечислять. Геополитическая ситуация, ситуация на нашем основном рынке - рынке Российской Федерации. Да и санкционное давление тоже никуда не делось", - сказал Турчин.

На совещании Лукашенко попросил доложить, что конкретно бралось за основу роста экономики, который правительство оценивает на уровне 2,8% в следующем году, сообщает "БелТА".

При этом он констатировал, что "российская экономика сжимается, и вообще не учитывать эту ситуацию нельзя, ведь около 67% экспорта и 56% импорта приходится на Россию". "Значит, тем более нам нужны подробные оцифрованные товарные планы (матрицы): что и в каких объемах производим, куда продаем и сколько валюты привезем в страну", - отметил Лукашенко.

В августе Минэкономики Белоруссии подготовило проект целевого прогноза социально-экономического развития Белоруссии на 2026 год с ростом ВВП на 2,8% и увеличением экспорта на 3%.

Прогноз подготовлен на фоне заметного замедления темпа роста белорусской экономики в этом году. По данным Белстата, в январе-августе экономический рост Белоруссии замедлился до 1,6% с 2,1% в первом полугодии и 3,1% в первом квартале. При этом по целевому прогнозу белорусских властей, ВВП страны в 2025 году должен вырасти не менее чем на 4,1%.

14 октября МВФ ухудшил оценку роста белорусской экономики в 2025 году до 2,1% с 2,8%, прогноз на 2026 год понижен до 1,4% с 2%.

На прошлой неделе Всемирный банк также ухудшил оценку роста ВВП Белоруссии в 2025 году до 1,9% с 2,2%, в 2026 году банк ожидает роста на 1,3% (предыдущий прогноз - 1,2%).

ЕБРР ожидает роста ВВП Белоруссии в этом году на 1,7%, в следующем - на 2,3%.

В 2024 году экономика страны выросла на 4% после увеличения на 3,9% в 2023 году и падения на 4,7% в 2022 году.